Polícia Civil prende homem que vendeu terreno em Matinhos que não era seu

A Polícia Civil do Paraná prendeu por estelionato um homem de 25 anos, nesta sexta-feira (13), em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

O investigado teria vendido um terreno em Matinhos, que não era da propriedade dele.

A vítima viu anúncio do terreno em uma rede social, no valor de R$ 20 mil. Sem ver foto do local, a mulher teria assinado o contrato e realizado uma parte do pagamento.

Ao perceber o golpe, a vítima registrou um boletim de ocorrência e posteriormente combinou um encontro com o suspeito. Uma equipe da Polícia Civil se deslocou até o local e realizou a prisão do homem.

Na residência do suspeito, foi apreendido o valor de R$ 4 mil, que teria sido pago pela vítima.