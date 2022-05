Pontal do Paraná promove aulas de música para todas as idades

Pontal do Paraná promove aulas de música para todas as idades

Os professores Josiane Gonçalves e Eliabe Teodoro Júnior, ambos ligados à Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude de Pontal do Paraná desenvolvem um projeto de musicalização para crianças, jovens, adultos e idosos.

As aulas iniciaram em fevereiro deste ano e acontecem em dois balneários: Primavera e Pontal do Sul. O aluno tem várias opções de instrumentos para aprender, são eles: flauta, clarinete, trombone, trompete, teclado, bateria, violoncelo, violino, violão, guitarra e contrabaixo.

Segundo a professora Josiane, o objetivo do projeto é dar a oportunidade e conhecimento cultural através da música: “Temos também o aprendizado do trabalho em equipe, a comunicação e a disciplina. Temos alunos de 8 anos até a terceira idade”, explica. “Aproveito a oportunidade para convidar todos os pontalenses que queiram participar: temos uma turma começando no dia 7 de julho, no período da tarde, em Pontal do Sul”, disse pa equipe do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura.

Veja onde são ministradas as aulas:

Todas às sextas-feiras na antiga rodoviária de Pontal do Sul: período da manhã e tarde.

Todas às segundas-feiras no Mini Auditório do balneário Primavera: às 20h.

Contato: (41) 98533 8226 – Professora Josiane.

Com fotos e informações do Departamento de Comunicação Social de Pontal do Paraná