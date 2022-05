Previsão de ventos de 88 km/h, ressacas e alto mar agitado

A Marinha do Brasil alerta para previsão de ventos com até 88 km/h (47 nós), da noite desta segunda-feira (16) até a noite de quarta-feira (18), na faixa litorânea de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Também estão previstas ressacas com ondas de até 3 metros de altura na mesma faixa litorânea, a partir da manhã de terça-feira (17) e até a manhã de quinta (19).

Ao mesmo tempo e na mesma faixa, devem ocorrer ondas de até 5 metros em alto mar.

Já para a faixa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ao sul de Laguna, as ressacas podem chegar a 4 metros e as ondas no mar a 6 metros de altura.