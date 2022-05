Registros de covid-19 no Litoral teve ligeira queda na semana passada

O número de novos casos de covid-19 no Litoral teve um ligeiro recuo na última Semana Epidemiológica encerrada no sábado (14). Foram 544 novos casos, contra 601 na semana anterior. A variação é de - 9,5%. Ainda está acima da média de abril, que foi de aproximadamente 350 registros semanais.

Os novos casos foram confirmados em Paranaguá (164), Pontal do Paraná (100), Guaratuba (99), Matinhos (95), Antonina (45) e Morretes (42). Em Guaraqueçaba, a Secretaria de Estado da Saúde corrigiu os dados dos informes e reduziu o número de casos: estatisticamente houve -1 caso de covid no município.

Houve 2 mortes confirmadas,ambas de pessoas residentes em Paranaguá: 1 em Paranaguá e 1 em Pontal do Paraná.

Indicadores

A 1ª Regional de Saúde, com abrangência em todo o Litoral e com sede em Paranaguá, permanece com o 4º maior coeficiente de mortalidade entre as 22 regionais de saúde: são 412,2 pessoas mortas para cada 100 mil habitantes. No Paraná são 373 / 100 mil.

Na incidência de casos, permanece em 17ª lugar, com 22.460 confirmações / 100 mil, próximo da média do Paraná, que tem 21.518.