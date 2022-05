Guaratuba inicia capacitação para Jogos da Integração do Idoso

A Secretaria do Esporte e do Lazer de Guaratuba realizou, nesta sexta-feira (13), a primeira capacitação técnica para os Jogos da Integração do Idoso – Jiidos de 2022. Os jogos acontecem em agosto.

Participaram da capacitação 70 pessoas de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina, Campina Grande do Sul, São José dos Pinhais, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Piraquara, Quatro Barras, Colombo, Tijucas do Sul, Rio Negro, Rio Branco do Sul, Araucária e Tunas do Paraná.

Os Jogos da Integração do Idoso iniciaram em Guaratuba, em 1995, como Jogos da Melhor Idade. Em 2019, o evento foi incluído nos Jogos Oficiais do Estado, com a participação de 15 municípios. Em 2021, foram 32 municípios.

Com informações e fotos do Departamento de Comunicação Social de Guaratuba