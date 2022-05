Guaratuba anuncia Dia D de Vacinação contra Gripe e Sarampo

A Secretaria da Saúde de Guaratuba anuncia que acontece na semana que vem, no sábado (28), o Dia D de Vacinação contra Gripe e Sarampo.

As vacinas serão aplicadas em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 17h.

No dia também será feita a atualização do cadastro do Bolsa Família.

Serão vacinados:

Contra a Influenza:

Pessoas com 60 ou mais de idade;

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade;

Gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto);

Trabalhadores da saúde;

Professores das escolas públicas e privadas;

Também são vacinados povos indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

Contra o Sarampo: