Morretes elege conselheiros tutelares neste domingo

No próximo domingo (22), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com a Secretaria de Ação Social de Morretes, realiza a eleição para conselheiro tutelar.

São 7 candidatos(as) que disputam as duas vagas de titulares e cinco de suplentes. Os mandatos terão duração até 10 de janeiro de 2024.

A eleição será das 8h às 17h, na sede da Secretaria de Ação Social, em frente ao Hospital Municipal, na rua Santos Dumont, 108, Centro.

Todo eleitor acima de 16 anos pode votar e é necessário levar título de eleitor e documento de identificação com foto.

O resultado oficial das eleições será no dia 23 de maio e os mesmos serão diplomados e empossados no dia 27 de maio às 10h no gabinete do Prefeito Júnior Brindarolli.

A função do conselheiro tutelar é atender, aconselhar, fazer, encaminhar, providenciar, expedir e solicitar aos pais, responsáveis e aos órgãos competentes tudo que for necessário para cumprir com os direitos e seu bem-estar, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente.