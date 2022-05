Morador de Guaratuba é flagrado com palmito juçara em Matinhos

O 2º Pelotão da Polícia Ambiental, com sede em Guaratuba, atendeu no sábado (14), a Companhia da PM de Matinhos que flagrou um homem com grande quantidade de palmito em conserva.

O flagrante aconteceu depois de uma denúncia de que vinha acontecendo frequentemente o transporte pela rodovia PR-405 (Alexandra-Matinhos) de palmito juçara, espécie nativa cuja extração e comercialização está proibida sem o licenciamento ambiental prévia para o plantio e o cultivo.

Por volta das 10h30, os policiais que faziam a fiscalização na rodovia desconfiaram quando um VW Gol desviou repentinamente para uma via secundária. Eles foram ao seu encalço e encontraram o carro em frente a uma residência. Abordaram o condutor, que inicialmente disse que morava ali e depois confessou que estava transportando o palmito ilegalmente.

No carro foram encontrados 108 vidros de palmito juçara em conserva, sendo 45 com rótulos falsificados e 63 sem identificação de origem.

Toda a mercadoria foi colocada em um caminhão de lixo para ser levado ao aterro sanitário, com acompanhamento da equipe da Polícia Ambiental.

O homem, morador de Guaratuba, de 36 anos, foi autuado, multado em R$ 14.850,00 e teve o veículo apreendido. Segundo informações, o mesmo homem já havia sido flagrado extraindo palmito em uma unidade de conservação no município de Paranaguá.