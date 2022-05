Ventania derruba trapiches e lancha na baía de Guaratuba

Foto: Elisson Moraes

Os fortes ventos que atingiram o litoral do Sul e do Sudeste desde na noite de terça-feira (18) e a madrugada de quarta-feira (18) provocaram o afundamento da ponte do flutuante municipal da Praça dos Namorados e de uma lancha, na baía de Guaratuba.

Um resumo das ocorrências no município foi feito pelo jornal online Portal da Cidade Guaratuba. Confira:

“Uma lancha de 33 pés afundou após ser arrastada para a costa e bater na base do trapiche, no Terminal Turístico Pesqueiro, na Praça dos Namorados, por volta das 6h. Outros três afundaram com a força dos ventos.

“Nas outras regiões como Caieiras, Piçarras e na Praia Central não foram registrados danos. Pela cidade, somente algumas placas e folhas de árvores estavam pelas ruas, nada muito grave. Um barco também foi arrastado para costa, mas sem danos aparentes.”

Fonte: Portal da Cidade Guaratuba