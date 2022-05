Homem confessa que matou mulher em SC e escondeu carro em Guaratuba

Fotos: Visor Noticias (SC)

Na noite de ontem (quarta-feira, 18), Meirisson de Moura, de 23 anos, acompanhado por um pastor evangélico se dirigiu ao quartel da Polícia Militar de Guaratuba e confessou ter matado Débora Custódio Arruda.

A catarinense, de 56 anos, estava desaparecida desde o dia 6 de maio, quando foi vista, pela última vez, em sua cidade, Balneário Piçarras, em Santa Catarina. Uma semana após o seu desaparecimento o seu carro foi localizado, abandonado no balneário Coroados, em Guaratuba.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homem afirmou que ele e a vítima estavam ingerindo bebidas alcoólicas e usando drogas quando ele, “sob o efeito das substâncias”, passou a estrangular a mulher, deixando-a inconsciente dentro do seu próprio carro.

Após deixar a vítima inconsciente, o criminoso assumiu a direção do veículo e se deslocou para um lugar ermo da cidade para terminar de consumar o homicídio. No local escolhido, o homem retirou a senhora de dentro do veículo e estrangulou-a até a morte.

Em seguida, ele colocou a vítima no banco de trás do carro e se deslocou no sentido de Joinville. Ele conta que ainda deu carona para duas pessoas e contou para elas que a mulher era sua esposa e estava dormindo sob o efeito de remédios.

Ele ainda relatou que não sabe o local exato onde iniciou e terminou a carona, tampouco, sabe informar a identidade dos passageiros. Disse que após eles desembarcarem procurou se livrar do cadáver da vítima às margens da BR-101, perto da entrada do bairro Vila Nova, próximo ao um viaduto e uma placa de pare, em Joinville, e veio para Guaratuba se livrar do carro. A cachorrinha de Débora também foi encontrada em Guaratuba, a 10 cerca de quilômetros do local onde estava o carro.

Diante da confissão os policiais Militares deram voz de prisão ao homem e o encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil. Ele está preso e responderá por homicídio qualificado com ocultação de cadáver. Sua versão dos fatos está sendo investigada.

Fontes: Rádio Litorânea e Portal da Cidade Guaratuba