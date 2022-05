Dias das mães lotam restaurantes e indicam nicho no turismo da tríplice fronteira

Operadores esperam visitantes dos feriados paraguaios e argentinos e das cidades próximos no calendário de festas de Foz do Iguaçu

A lotação de cantinas, churrascarias e restaurantes nos finais de semana aponta para a retomada de um novo nicho do turismo da tríplice fronteira, as datas comemorativas e feriados no Paraguai e Argentina. Em 8 de maio, dia das mães no Brasil, mais de 1,8 mil pessoas, por exemplo, almoçaram na churrascaria Rafain. O mesmo movimento foi constatado no domingo (15), dia das mamás no Paraguai.

O empresário Neuso Rafagnin, enquanto coordenava a reserva de mesas, afirmou que 80% da clientela no almoço do último domingo era formada por paraguaios. “Feliz é a cidade que pode comemorar o dia das mães do lado brasileiro num dia e na outra semana, o dia das mamás no Paraguai”. Após às 13h, uma fila de cem metros, de filhos, pais e mães, esperava por uma mesa na churrascaria em que lembrava os bons tempos de pico no movimento.

Os estabelecimentos do lado de cá da fronteira já planilharam as datas e feriados argentinos e paraguaios e as vendas, com mostras, folheteria, souvenires e até degustação, expostos em feiras como a Expo Santa Rita que terminou neste domingo na cidade paraguaia a 74 quilômetros de Foz do Iguaçu. “A retomada do turismo já é uma realidade na fronteira e com as datas comemorativas do Paraguai e da Argentina. Isso aquecer ainda mais a economia como verificamos neste último final de semana com os dias das mães no Paraguai”, disse Marcelo Martini, presidente do SindHotéis.

“As churrascarias e os restaurantes de Foz do Iguaçu tiveram um movimento além do esperado com os paraguaios que vieram em massa. Os mercados paraguaio e argentino são de suma importância e formam um dos tripés da retomada do turismo da fronteira”, completa Martini.

Feriados

A visitação nos atrativos turísticos também acompanhou o movimento no comércio. O Parque Nacional do Iguaçu recebeu 21.012 visitantes na duas estendidas (de sexta-feira a domingo). Além das Cataratas do Iguaçu, o parque tem um restaurante para almoço. Outro atrativo da mesma concessionária, o Marco das Três Fronteiras recebeu 6.326 visitantes no período. O marco abre as 15h e seu restaurante serve a la carte após esse horário.

Os operadores brasileiros já listaram oito feriados paraguaios e 12 argentinos que podem ser trabalhados no segundo semestre. “Mostramos as experiências gastronômicas e a hotelaria do grupo. Em Santa Rita, apesar da chuva muito forte, fizemos uma quantidade considerável de contatos”, disse Debura Carvalho de Aquino, agente comercial do grupo Via Morello e Rafain.

“A meta agora é visitar as feiras rurais que acontecem no Paraguai. Temos muito a oferecer como diferencial desde o rodízio de massas e espaço kids no restaurante, o que tem interessado às famílias, com a possibilidade de fazer a festa dos pequenos e oferecer um belo jantar aos pais dos convidados”, completou Debura Aquino.

Festas regionais

Além do Paraguai e Argentina, os operadores às feiras nas cidades da regionais do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. As incursões já estão planificadas. “O turismo rodoviário continuará forte nos próximos 12 meses é fundamental oferecer novamente o destino e as atrações da tríplice fronteira”, disse o secretário Paulo Angeli (Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação).

A Secretaria de Turismo destaca no calendário de eventos da própria cidade para atrair os turistas das cidades mais próximas e da região. No último final de semana, o Festival Gastronômico e Cultural da Vila Yolanda superou as expectativas com mais de três mil pessoas que frequentaram os 20 bares e restaurantes na Avenida das Cataratas e a feira de artesanato e produtos regionais.

Maio fechará com a Festa Maína nos dias 27 a 29 na Vila A. A festa é organizada pela Catedral Diocesana Nossa Senhora de Guadalupe com abertura às 19h do dia 27. Neste ano, a festa que abre as comemorações de São João, padroeiro de Foz do Iguaçu, chega a 14ª edição.