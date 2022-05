Prefeitura de Guaratuba faz nivelamento da rua São Luís

A Secretaria da Infraestrutura e Obras de Guaratuba está realizando o nivelamento da rua São Luís com as demais vias próximas, no bairro Piçarras.

A obra está sendo feita com o material retirado da drenagem das valas pela cidade. A via ganhará de 50 a 60 centímetros de altura, o que contribuirá para que não haja alagamentos.

O secretário da Infraestrutura e Obras, Márcio Tarran, explicou que “o nivel desta via estava muito baixo, ocasionando alagamento mesmo quando não chovia em grande quantidade”. A população se reuniu, conversou com o prefeito Roberto Justus, que fez o pedido para a realização desta obra. Além do nivelamento, foi realizado um serviço de alinhamento das valas, que estavam em um tamanho desproporcional e até mesmo tomando uma parte da via”, afirmou.

Na garagem da Secretaria de Obras, há entre 1.500 e 2.000 metros cúbicos de material retirado das micro e macro drenagens armazenados. Até o momento, já foram utilizados nesta obra, 400 metros cúbicos. De acordo com Márcio Tarran, dependendo do tempo favorável, a expectativa é de que na próxima semana a obra já esteja concluída.

Com fotos e informações do Departamento de Comunicação Social