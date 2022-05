Paranaguá recebe Fórum Popular da Juventude Caiçara

Neste sábado (21), acontecerá o Fórum Popular da Juventude Caiçara, em Paranaguá. “Este fórum tem como objetivo dialogar com a juventude parnanguara sobre suas demandas e sonhos”, informam os organizadores.

O evento está sendo organizado pelo Coletivo EduCultura – que reúne participantes de projetos em desenvolvimento na UFPR Litoral– em parceria como o Coletivo Roda D’Água – composto três alunas egressas do curso de Serviço Social que atuam na promoção de direitos ao acesso da saúde, educação e cultura no Litoral – e o Núcleo Periférico – que atua na periferia de Curitiba.

O fórum contará com rodas de conversa, apresentações artísticas e barracas informativas como a do Programa de Educação Tutorial Litoral Social – PET LS, com a atividade Conexão Universidade Escola, que é desenvolvida com os jovens nos municípios do Litoral.

O fórum acontece das 14h às 20h, na Igreja Viva, que fica na rua Trancoso Matos, 430, no bairro Labra.

Confira a programação.