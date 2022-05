Goleiro Gabriel Brazão é submetido a cirurgia no joelho e desfalca Cruzeiro 

Foto: Staff Image / Cruzeiro

A comissão técnica não poderá contar com o goleiro Gabriel Brazão por um determinado período devido a uma cirurgia no joelho esquerdo. De acordo com assessoria da Raposa, o procedimento foi bem sucedido e a primeira etapa da recuperação será cumprida pelo arqueiro em sua residência.

Posteriormente, ele começará a realizar um tratamento na Toca da Raposa, centro de treinamento cruzeirense. Ainda não existe um prazo definido para o retorno do goleiro aos gramados. Brazão voltou a capital mineira no começo do ano, mas demorou para ser confirmado pelo clube.

O jogador assinou um vínculo de empréstimo válido até a metade do próximo ano. Com Gabriel Brazão entregue ao departamento médico pelas próximas semanas, Rafael Cabral, Gabriel Mesquita e Denivys são outros nomes para defender a meta do time mineiro. Atualmente, Rafael Cabral está se firmando como goleiro titular da equipe.

Rendimento na Série B do Brasileirão

Com uma enorme mudança dentro e fora dos gramados, a Raposa dá sinais que brigará realmente pelo acesso para a elite do futebol nacional neste ano. Um desafio importante para manter essa série de bons resultados será diante do Criciúma, no dia 27 de maio, no estádio Heriberto Hulse.

Atuando longe de Belo Horizonte, a Raposa precisará se provar diante de uma equipe que tem levado bons públicos nas partidas em casa. Reforçando que o Criciúma está na primeira página da tabela com 10 pontos e a 7ª colocação, registrando 2 triunfos, 4 empates e 2 tropeços com 41,7%.

Portanto, esse jogo da nona rodada representa uma boa oportunidade para o fã de futebol que gosta de deixar o seu pitaco nos jogos do Brasileirão, especialmente, na competitiva Série B.

