Caps de Guaratuba encerra Semana Antimanicomial na área rural

Nesta quinta-feira (19), a Prefeitura de Guaratuba encerrou a Semana da Luta Antimanicomial, com o Caps Itinerante na localidade rural do Cubatão.

O evento aconteceu na Subprefeitura Regional do Cubatão e contou com a participação da comunidade local, comunidade escolar do Colégio Cubatão e pacientes de outras localidades. Participaram do evento, aproximadamente 150 pessoas.

Durante o dia foram realizadas atividades manuais, bem como, ouve o cine debate do filme Divertidamente e lanche para os participantes.

Junto com o trabalho dos profissionais do Caps (Centro de Atenção Psicossocial), equipe do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) realizou atendimento social, informações sobre Benefício de Prestação Continuada (BPC) e isenção da taxa para documentos, além de atualização do cadastro único e orientações sobre auxílio emergencial.

As atividades da Semana da Luta Antimanicomial contaram com a exposição “Sentimentos sem grade”. na Casa da Cultura e um cine debate do documentário “Holocausto Brasileiro”, no Casarão Marcílio Dias.