Pescadores de Matinhos são multados por capturarem tubarões

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) multou em R$ 16 mil dois pescadores de Matinhos que capturaram três grandes tubarões nesta segunda-feira (16). Eles podem recorrer da multa.

O Instituto Água e Terra (IAT) e a Polícia Ambiental também atuam no caso e, na quinta-feira (19), foram até a Colônia de Pescadores e no Mercado de Pescados de Matinhos.

Vídeos divulgados pelos próprios pescadores mostram a captura de três grandes tubarões “sendo um deles da espécie Charcharhinus obuscurus (tubarão-negro), ameaçada de extinção”, explica a Polícia. Este espécime pesava mais de 150 kg, informou o Ibama.

“Foram notificados o presidente da Associação e o dono da embarcação envolvida na possível prática delituosa para prestarem esclarecimentos, bem como, apresentarem documentação da embarcação e lista de petrechos utilizados”, informou a Polícia Ambiental.

Camarão legalizado – Na mesma ocasião, os fiscais e os policiais fiscalizaram as espécies que estavam sendo vendidas no Mercado de Pescados. O objetivo era verificar possível comércio de espécie proveniente da pesca proibida, em especial espécies de camarões que estão no defeso.

No local foi constatado o comércio de algumas espécies de camarão, mas os responsáveis pelas bancas apresentaram documento de origem válido. Fotos mostram placas informando que o produto vendido vinha de cultivo. “Assim sendo, foram feitas orientações para algumas adequações e a ocorrência foi finalizada”. No total, 12 pessoas foram orientadas pelas equipes.

Com informações e fotos da Polícia Ambiental / BPAmb FV – 1ª Cia – 2° Pel.