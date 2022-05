Litoral tem novo aumento de confirmações de covid-19

O Litoral do Paraná registrou 612 novos casos de covid-19 na última Semana Epidemiológica encerrada neste sábado (21). É um novo aumento: depois de uma redução de 9,5% na semana anterior, subiu 12,5%.

Os novos casos foram confirmados em Guaratuba (158), Matinhos (137), Pontal do Paraná (98), Morretes (96), Paranaguá (95), Antonina (17) e Guaraqueçaba (11).

O número de óbitos diminuiu em 1 devido a correção das informações da Secretaria de Estado da Saúde, retirando um caso registrado por engano em Antonina. A região teve 1.235 mortes provocadas pela doença, com um total de 67.952 casos confirmados desde o início da pandemia.

Indicadores

A 1ª Regional de Saúde, com abrangência em todo o Litoral e com sede em Paranaguá, mesmo com a retirada de um caso, continua com o 4º maior coeficiente de mortalidade entre as 22 regionais de saúde: são 411,9 pessoas mortas para cada 100 mil habitantes. No Paraná são 373,5 / 100 mil.

Na incidência de casos, subiu uma posição e está em 16ª lugar, com 22.664 confirmações / 100 mil, agora um pouco mais distante da média do Paraná, que tem 21.701.