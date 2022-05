Guaratuba convoca para o Dia do Desafio, nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (25) é comemorado o Dia do Desafio. É uma campanha mundial de incentivo à prática de atividade física regular como meio de combate ao sedentarismo, bem como estímulo à adoção de um estilo de vida mais saudável.

Neste ano não haverá competição entre as cidades. A meta para o município de Guaratuba, é superar a pontuação da campanha anterior.

A Secretaria Municipal do Esporte e do Lazer e a Secretaria da Educação realizarão uma parceria para levar a campanha às escolas, bem como, incentivar as crianças à prática de exercícios físicos e atividades esportivas.

As atividades poderão ser registradas através de mensagem ou ligação no WhatsApp (41 3472-8650) da Secretaria do Esporte e do Lazer.