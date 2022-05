Agência do Trabalhador faz inscrições para o Recomeça Paraná

A Agência do Trabalhador de Guaratuba iniciou nesta segunda-feira (23) as inscrições do programa Recomeça Paraná.

Trata-se de um programa realizado em parceria com o Governo do Estado e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) que oferece um curso de aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidades empreendedoras, destinado à pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O Recomeça Paraná tem o objetivo de promover a melhoria na renda familiar, através da disponibilização do curso e de um incentivo financeiro.

As inscrições vão até o dia 24 de junho. Para participar, é necessário apresentar na Agência do Trabalhador os seguintes documentos e requisitos:

Cadastro Único atualizado

CPF

RG

Comprovante de Residência

Comprovante de renda atualizado (Se enquadram no programa apenas pessoas com renda per capita inferior a meio salário mínimo)

Comprovante de conta-corrente do Banco do Brasil na titularidade da pessoa que fará o curso, para recebimento do incentivo financeiro.

Ser residente e domiciliado no Paraná.

Possuir 18 anos completos

Possuir perfil empreendedor

O curso é online e acontecerá no site: https://www.sebraepr.com.br/recomeca-parana/

Após o término do curso e emissão do certificado, o cidadão recebe um benefício de até R$ 900,00. Cada curso possui três módulos, e quando finalizados, a pessoa poderá receber R$ 300 por módulo concluído, destinado para iniciar suas atividades empreendedoras.

Para mais informações, entre em contato com a Agência do Trabalhador pelo telefone: (41) 3442-6581

Endereço: Rua Doutor Carlos Cavalcante, n°278 – Centro.

Com informações e foto do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura de Guaratuba