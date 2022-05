Bióloga da Nasa veio conhecer projetos do IFPR Paranaguá

Russanne D. Low, cientista chefe da Nasa Earth Science Education Consortium (Nesec), fez uma visita técnica ao IFPR – Campus Paranaguá entre os dias 21 a 23 de maio. Na oportunidade, os professores Leandro Angelo Pereira e Allan Krelling puderam apresentar alguns dos seus projetos relacionados sobre tecnologia, gestão ambiental e educação.

A visita se deve à participação desses professores e o apoio da Agência de Inovação do IFPR (Agif) no Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã na Escola (PICCE), coordenado pela UFPR, contando com o apoio de várias outras instituições de ensino superior, como a UTFPR e a Unila, além do apoio financeiro da Fundação Araucária.

Dra. Russanne pode conhecer mais detalhes dos Projetos Smart Harpia e Data Symbion que serviram como base para troca de informações com o aplicativo Mosquito Habitat, desenvolvido pela Nasa e coordenado por ela.

Esse aplicativo, junto com outros três, todos relacionados à ciência cidadã e ao meio ambiente, são utilizados em 26 países, incluindo o Brasil por meio da Agência Espacial Brasileira, atual instituição oficial nesta parceria.

A partir dessa visita, espera-se que os resultados gerados pelos projetos desenvolvidos pelos professores Leandro e Allan possam ser integrados com outros protocolos que o Programa Globe da Nasa está desenvolvendo.

Como um primeiro passo, os professores do IFPR Paranaguá terão acesso aos dados coletados pelos aplicativos desenvolvidos pela Nasa. E além disso, a bolsista do PICCE pelo IFPR, Mylla Freitas, foi convidada para participar de um treinamento on-line sobre o tema envolvendo jovens de vários países.

Além desses resultados da visita técnica envolvendo os projetos, a Dra. Russanne fez algumas reuniões e palestras com os professores e estudantes do IFPR, envolvendo os cursos Técnico em Meio Ambiente, Tecnologia em Gestão Ambiental, o mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade e os estudantes de inglês do Centro de Línguas do Instituto Federal do Paraná – CELIF no Campus Paranaguá.

Após esta visita, será criado um plano de trabalho para um maior aprofundamento técnico e a possibilidade de retorno Russanne Low em setembro deste ano.

Informações e fotos do IFPR Paranaguá