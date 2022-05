1° Trilha Guiada do Morro do Cabaraquara acontece nesta sexta

Nesta sexta-feira (27), acontecerá a 1° Trilha Guiada do Morro do Cabaraquara, em alusão ao Dia Nacional da Mata Atlântica.

O evento é organizado pelo Instituto Guaju e contará com o apoio da Prefeitura de Guaratuba e Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Os organizadores orientam as pessoas a vestir calça e camisa compridas, boné e calçado fechado. Levar repelente, garrafa de água, lanterna e lanche leve.

Durante esta semana, a Secretaria do Meio Ambiente realiza, no Casarão Marcílio Dias, a Exposição de Animais da Mata Atlântica.

A exposição estará disponível até a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria do Meio Ambiente através do telefone 41 3472-8647.