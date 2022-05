ICMBio apresenta Plano de Manejo do Parque Saint-Hilaire/Lange ao prefeito de Matinhos

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, recebeu, nesta terça-feira (24) representantes do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Na pauta do encontro, que aconteceu no gabinete da Prefeitura, estava a implantação do Plano de Manejo do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange.

Os técnicos apresentaram dados sobre a unidade de conservação, que tem quase 3 mil hectares em Matinhos – o que representa 12% da extensão do parque. A área do Saint Hilaire/Lange também alcança Guaratuba, Paranaguá e Morretes. De acordo com a equipe do ICMBio, a implantação deste plano terá a participação de diversos setores da sociedade.

Zé da Ecler destacou a importância do encontro e de se debater o tema. “Reuniões como esta são importantes para acompanhar o real cumprimento da lei. Com a lei se fazendo respeitar, quem sai ganhando é o povo de Matinhos”, declarou.

Administrado pelo ICMBio, o parque foi criado em 23 de maio de 2001, por meio da Lei Federal n.° 10.227. Foi o primeiro parque nacional brasileiro criado por iniciativa do Congresso Nacional. Seu nome é uma homenagem ao naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire e ao biólogo e ambientalista paranaense Roberto Ribas Lange.

Pela administração municipal, participaram da reunião com os integrantes do ICMBio os secretários José Luís Leal, de Turismo e Desenvolvimento Econômico; e Ari Nomax, do Meio Ambiente; além dos diretores de Urbanismo, Maurício Piazzetta; e de Educação, Alzino Neto, e o fiscal ambiental e responsável técnico de projetos da pasta do Meio Ambiente, Clivor Negochadle. Também estiveram presentes os vereadores Nando (Pode) e Gérson Júnior (PL).

