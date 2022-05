Subprefeitura do Coroados realiza serviços e facilita vida dos cidadãos

A Subprefeitura Regional do Coroados, em Guaratuba, inaugurada no último dia 10, já está realizando diversos serviços para a população da região.

Dentre os serviços realizados, foi feita a limpeza dos pontos de ônibus, manutenção das ruas Alvorada do Sul, Loanda e Toledo, coleta de galhos, além da visita do subprefeito Edison Camargo, no CMEI Josefa Lopes dos Santos.

A equipe da Subprefeitura também assinalou o 1° protocolo realizado, um pedido de andamento do processo de alvará de uma empresa da localidade, o que evitou que a pessoa responsável se deslocasse para o Centro para cumprir uma etapa.

A Subprefeitura Regional do Coroados fica na avenida Minas Gerais, n°780. telefone é (41) 3472-8567 e o email: sub.prefeituracoroados@guaratuba.pr.gov.br