Guaraprev poderá oferecer crédito aos servidores municipais

O Instituto do Regime Próprio de Previdência Municipal dos Servidores de Guaratuba – Guaraprev, informou que a resolução 4963/2021 do Conselho Monetário Nacional possibilitará que as autarquias ofereçam crédito consignado aos servidores públicos assim que for feita a regulamentação pelo Banco Central.

A resolução trata das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A mudança na política de investimento do Instituto foi colocada em votação na reunião da última sexta-feira (20) e aprovada pelos conselhos Administrativo e Fiscal.

A previsão é que o crédito possa ser oferecido em breve conforme explicação aos conselheiros feita presidente do Guaraprev, Edilson Kalat.

Também na reunião da sexta-feira foi comunicado que o Projeto da Reforma da Previdência Municipal foi encaminhado para ser votado na Câmara de Vereadores.