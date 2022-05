Suspeito de balear mulher durante assalto em Matinhos é preso em Guaratuba

Na noite desta quarta-feira (25), uma abordagem da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de ser o autor de diversos roubos ocorridos no Litoral. A ação aconteceu no bairro Piçarras, em Guaratuba.

Conforme o relato dos policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), por volta das 20h, eles faziam patrulhamento pela avenida do Patriarca, e fizeram a abordagem ao condutor de um automóvel que estava parado, “em atitude suspeita”.

“Durante a averiguação, nada de ilícito foi localizado, contudo, ao ser inquirido, visivelmente nervoso, o abordado passou a relatar que havia cometido vários roubos nos municípios de Matinhos e Pontal do Paraná”, relatam. “Conforme o suspeito, as ações teriam sido realizadas com a utilização de uma arma de fogo que, questionado, não soube explicar o seu paradeiro”.

Os policiais verificaram os fatos informados e constataram, pelo menos, quatro boletins de ocorrência confirmando as afirmações. Em uma das situações, uma mulher foi ferida com um tiro no rosto, após ser vítima de roubo e perseguir os ladrões, na última segunda-feira (23), no balneário Praia Grande, em Matinhos.

O suspeito, identificado como Kevin da Silva Leite Navas, de 19 anos, recebeu voz de prisão e, em seguida, foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba.

Fonte: Setor de Comunicação Social do 9º BPM