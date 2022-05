PM do Litoral cria número de Whatsapp para denúncias

O 9º Batalhão da Polícia Militar, responsável por todo o Litoral, criou, nesta semana, um número de WhatsApp para receber denúncias de crimes e demais delitos.

O serviço já pode ser utilizado através do número (41) 99262-9790. Segundo a PM, não é necessário se identificar, as denúncias poderão ser feitas de forma sigilosa e com as informações preservadas.

“A ideia da iniciativa é estabelecer mais um canal de comunicação entre a PMPR, através do 9º BPM, e a sociedade, agilizando a troca de informações que poderão ajudar na captura de criminosos e na apreensão de materiais ilícitos pela região”, informa o Setor de Comunicação Social do Batalhão.

Além desta nova ferramenta, o público também pode contar com os números 190 Emergência e Disque Denúncia 181, que devem ser acionados em casos de emergência ou urgência.