Operação usa caminhão pipa para apagar queimas de lixo em Guaratuba

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Polícia Ambiental realizam uma operação para identificar e apagar focos de incêndio pelos bairros de Guaratuba. A Secretaria Municipal da Segurança e Trânsito também participou da ação.

Geralmente, são queimas de lixo doméstico ou de podas de árvores, mas não são incomuns os incêndios para invadir áreas cobertas de vegetação nativa e construir moradias irregulares.

Na noite desta quinta-feira (26), as equipes utilizaram um caminhão pipa da Prefeitura para apagar as fogueiras. Os moradores são informados de que a prática é crime ambiental e que os responsáveis estão sujeitos a multas processo criminal. Durante a noite, a Polícia fez um boletim de ocorrência (BO) e prestou 11 orientações.

A secretária do Meio Ambiente, Adriana Fontes, divulgou na rede social – como exemplo, sem identificar a pessoa – uma multa lavrada ontem, às 20h45, no bairro Piçarras, por “queima de resíduos provenientes do próprio imóvel” no valor de R$ 192,00. O responsável não quis assinar o auto de infração, mas, possivelmente, não vai se livrar do prejuízo. No final, foram lavrados seis autos de infração.

A Prefeitura informou que o monitoramento continuará e que denúncias podem ser feitas pelo telefone/WhatsApp (41) 3472-8647.

Fotos da Prefeitura de Guaratuba e da Polícia Ambiental