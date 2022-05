Guaratuba avança com a regularização fundiária na Limeira

Na manhã desta quarta-feira (25), a Subprefeitura Regional do Cubatão realizou, na Lanchonete Recanto Miranda, o recadastramento e atualização de documentos das famílias atendidas no projeto de regularização fundiária na localidade de Limeira.

O processo de regularização fundiária na Limeira iniciou em 2017, quando o antigo Instituto de Terras, Cartografia e Geociência (ITCG), órgão do

Governo do Estado, fez a demarcação de 80 propriedades. Devido a pandemia do coronavírus, este trabalho foi interrompido.

Com este recadastramento será iniciada uma nova fase no processo de usucapião, que será promovido pela Defensoria Pública do Estado, pelo o setor de Gestão Territorial do IAT (Instituto Ambiental do Paraná), que substituiu o ITCG, e Município de Guaratuba.

Durante a reunião, que contou com mais de 100 participantes, as equipes da Prefeitura responderam algumas dúvidas dos moradores. Na ocasião, foi feito ainda o cadastro de moradores da região de Três Pinheiros.

Com informações e fotos do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura de Guaratuba