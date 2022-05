Professores participam de capacitação sobre material Letrix

Na manhã e tarde desta sexta-feira (27) aconteceu na Câmara de Vereadores, a capacitação dos professores da rede municipal de ensino sobre o material didático Letrix.

O material é da editora Aprende Brasil, que faz parte do Grupo Positivo. O Letrix é um programa educacional desenvolvido para acompanhar e guiar a jornada de ensino e aprendizagem das crianças que possuem dificuldades para ler e escrever.

Esses materiais estão sendo disponibilizados nas escolas da rede municipal de ensino de Guaratuba e são utilizados pelos alunos do 4° e 5° ano. O material contém também temas ofertados pela empresa Benegas e Popovici Editorial e Educacional, que irão atender todas as turmas com temas relevantes ao desenvolvimento global da criança, visando cidadãos atuantes em nossa sociedade.

A capacitação foi ministrada pela consultora pedagógica da empresa Aprende Brasil, Gabriela Sardá, que apresentou os módulos do material e explicou como funciona a plataforma online, disponível ao professor e ao aluno. “O objetivo é trazer uma formação aos professores para que eles saibam utilizar o material, explorem os recursos e possam auxiliar o aluno no desenvolvimento cognitivo, com o objetivo de superar a fase de alfabetização antes de iniciarem o nível de ensino estadual”, explicou.

A secretária da Educação, Fernanda Monteiro, agradeceu a presença das professoras do município, comentou sobre os próximos projetos da secretaria e frisou a importância do material Letrix “O meu objetivo hoje é dizer que eu gostaria de estar mais próxima de vocês, para que vocês pudessem falar sobre seus desafios e ideias. A Secretaria também quer ser o mais transparente, mostrar nossos desafios e principalmente acolher e conhecer vocês. O Letrix, é uma conquista para o nosso município, é um material de qualidade para auxiliar os alunos com dificuldade na leitura e escrita. A pandemia da covid-19, que durou dois anos, dificultou o processo de aprendizado das crianças. E com este material, poderão aprender da melhor forma e principalmente de maneira lúdica e prazerosa”, finalizou.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba