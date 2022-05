Amiguinhos do Turismo visitam Câmara e entrevistam vereadores de Guaratuba

A Câmara Municipal de Guaratuba recebeu no último dia 19 a visita de alunos das escolas municipais que fazem parte do programa Amiguinhos do Turismo.

No início da visita, eles ouviram, no Plenário, algumas explicações da servidora Karinne Correia Pinto sobre o funcionamento e um pouco da história do Legislativo. Ao percorrerem os corredores da Casa puderam conversar com outros servidores e conversaram um pouco com o diretor legislativo, Walmor do Valle. As crianças conheceram os gabinetes e voltaram ao Plenário, onde puderam sentar nas cadeiras dos vereadores na Mesa e nas bancadas.

As crianças foram recebidas pela presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro, as vereadoras Ana Maria Corrêa, Edna Castro e Maria do Neno e os vereadores Fabiano da Caieiras, Paulo Araújo e Ricardo Borba. Antes do final do encontro, foram sorteados cinco estudantes para fazer perguntas a cinco vereadores: o que é a Câmara Municipal, a função dos vereadores, quais os membros da Mesa diretora e o nome dos ocupantes, como a Câmara pode auxiliar na Educação, e sobre a possibilidade de retorno do projeto vereador mirim.

Os Amiguinhos do Turismo foram um grupo composto por 2 alunos de cada uma das 10 escolas municipais. O objetivo é a valorização da história e cultura do município, além do incentivo ao turismo local. Os alunos vieram acompanhados das secretarias das duas pastas responsáveis, Rocio Bevervanso (Cultura e Turismo) e Fernanda Monteiro (Educação), com profissionais das duas equipes.

(Fotos da Comunicação da Câmara e da Prefeitura)