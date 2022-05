Amiguinhos do Turismo conhecem um pouco sobre o bioma Mata Atlântica

Os Amiguinhos do Turismo de Guaratuba estiveram nesta quinta-feira (26) visitando a exposição da “Semana da Mata Atlântica”, da Secretaria do Meio Ambiente (SMMA), no Casarão Marcílio Dias.

Além de conhecer um pouco sobre a fauna e a flora do bioma Mata Atlântica, os amiguinhos também tiveram uma aula sobre preservação ambiental, questões socioambientais e o combate ao tráfico de animais silvestres com a gestora ambiental da SMMA, Thaís Fusik e com o diretor da SMMA, Edgar Fernandez.

Durante a visita, a secretária da Cultura e do Turismo, Rocio Bevervanso, juntamente com a coordenadora pedagógica do projeto, professora Talita Cristine de Souza, e João Pedro D’Oliveira, da Secretaria da Cultura e do Turismo, repassaram mais algumas diretrizes para os Amiguinhos.

Os grupo de Amiguinhos do Turismo é formado por 2 alunos de cada uma das 10 escolas municipais. O projeto é desenvolvido pelas secretarias da Cultura e do Turismo e da Educação. O objetivo é a valorização da história e cultura do município, além do incentivo ao turismo local.

A presidente da Câmara de Vereadores, Professora Cátia do Doro, o prefeito Roberto Justus também visitaram a exposição da “Semana da Mata Atlântica”. Professora Cátia também conversou com os Amiguinhos, que, no início da semana estiveram na Câmara (Amiguinhos do Turismo visitam Câmara e entrevistam vereadores de Guaratuba).