Encerram nesta segunda as inscrição para PSS de médico no Cislipa

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (Cislipa) abriu Processo Seletivo cadastro reserva de médico. As inscrições começaram no dia 17 e terminam nesta segunda-feira (30).

Os interessados devem comparecer na sede administrativa do Cislipa, na rua Manoel Correa, 1948, no bairro Palmital, em Paranaguá. O horário de atendimento é das 9h às 12h e das 13h30 às 18h. Não há cobrança de taxa de inscrição.

A remuneração mensal é de de R$10.923,82 para jornada de 24 horas semanais. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante análise curricular de experiência profissional e de títulos. O prazo de vigência do contrato de trabalho será de seis meses, admitida a prorrogação por igual período.

Acesse o edital do PSS