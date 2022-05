Litoral tem 955 novos casos e 4 mortes por covid na semana

O Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde registrou 955 novos casos de covid-19 no Litoral do Paraná na semana passada (22 a 28 de maio).

Isto representa um aumento de 56% em comparação com a semana anterior. É quase o triplo da média de casos do mês de abril, que teve aproximadamente 350 confirmações por semana.

Os novos casos foram confirmados em Paranaguá (253 registros – +166% em relação à semana anterior), Guaratuba (242 – +53%), Matinhos (143 – + 4%), Pontal do Paraná (131 – +34%), Antonina (91 – +435%), Morretes (80 – -20%) e Guaraqueçaba (15 – +36%). Em resumo, apenas Morretes teve menos casos que na semana anterior, mas ainda tem números preocupantes para uma cidade de pouco mais de 16 mil habitantes, segundo a última estimativa do IBGE.

O Litoral chega a 68.907 casos registrados desde o início da pandemia, com 66.222 pacientes recuperados, segundo a Sesa, o que dá 2.685 pessoas em tratamento.

O informe da Sesa também confirma 4 mortes em decorrência da covid-19 na região, enquanto na semana anterior foi registrado -1 óbito em função de correção dos dados. As mortes ocorreram em Paranaguá (3) e Morretes (1). Também houve um óbito excluído das estatísticas de Pontal do Paraná por ter sido registrado por engano.

Indicadores

A 1ª Regional de Saúde continua com o 4º maior coeficiente de mortalidade entre as 22 regionais de saúde: são 412,9 pessoas mortas para cada 100 mil habitantes. No Paraná são 374,1 / 100 mil.

Na incidência de casos, subiu mais uma posição e ocupa o 15ª lugar, com 22.982 confirmações / 100 mil, agora um pouco mais distante da média do Paraná, que tem 21.794.