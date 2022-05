PM flagra tráfico de droga no ferry boat e em perturbação de sossego

Um homem foi preso com grande quantidade de droga, depois de fazer a travessia do ferry boat, na baía de Guaratuba.

Por volta das 22h deste sábado (28), policiais militares que estavam na embarcação acharam que o motorista de um Ford KA, cor branca, com placas de Guaratuba, agiu de maneira suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, fechou rapidamente os vidros.

A equipe esperou que ele desembarcasse e fez a abordagem. Dentro do carro, embaixo do banco do passageiro, foram encontrados quatro tabletes de maconha. Segundo a PM, ele contou que guardava mais droga em sua casa, na avenida Juscelino Kubitschek, em Matinhos.

Na residência foram encontrados outros tabletes de maconha, uma porção de haxixe e duas balanças de precisão.

Ao todo foram apreendidos 11 kg de maconha, além da porção de haxixe.

Yussef Osman Chiah, de 27 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado com o entorpecente apreendido para a Polícia Civil.

Também no sábado, por volta das 8h30, no bairro Nereidas, a Polícia Militar foi atender uma reclamação de perturbação de sossego.

Na residência, na rua Panamá, foram atendidos pelo morador, que teria demonstrado muito nervosismo. Desconfiados, os policiais o revistaram e, segundo a PM, encontraram em seus bolsos uma porção de haxixe.

A casa então foi vistoriada. Acabaram encontradas 300 g de maconha, 195g de haxixe, 151 g de cocaína, 10 g de MDMA (metanfetamina) e 41 comprimidos de ecstasy. Alan Emerenciando de Freitas, de 37 anos, acabou sendo preso por tráfico de entorpecentes.