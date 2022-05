Agentes de saúde de Guaratuba relatam dificuldades para acessar moradores

Os agentes comunitários de saúde (ACS) de Guaratuba estão encontrando dificuldades para realizar a atualização do mapa inteligente da Saúde, a chamada Territorialização.

Entre as dificuldades na rotina de visitas às casas para atualização do cadastro dos moradores, os ACS relatam que muitos não os atendem mesmo estando em casa. Segundo os agentes, de cada 10 visitas, em 2 ou 3 casas os moradores não colaboram com a atualização do cadastro.

Segundo o ACS da UBS Cohapar, Joanilson da Silva, em alguns lugares, mesmo se identificando, o morador não vem até o portão para dar as respostas. Outra situação difícil é com animais soltos, o que dificulta a aproximação e a comunicação. “A demanda nas unidades de saúde está muito grande, a cidade cresceu, e o principal objetivo desse levantamento é que se crie condições para contratar mais médicos, mais agentes para atender a população de maneira mais satisfatória”, destaca.

A Territorialização é como um “censo da saúde” realizado para que o município consiga atualizar a população atendida e planejar os investimentos e estratégias. Como a última territorialização foi realizada em 2010, assim como o último Censo do IBGE, os dados populacionais da cidade estão defasados e isso impacta nos serviços de saúde.

“Não é golpe!”, destaca a Prefeitura de Guaratuba. O agente comunitário está identificado com crachá, colete azul e bolsa com a logo da Prefeitura, e a maioria vai até a residência com bicicletas também com identificação.

Os dados solicitados são apenas para o uso das unidades de saúde do município. Os dados pedidos são o nome completo, número de pessoas na casa, se há pessoas com comorbidades, número para contato, número do Cartão SUS e o número do CPF, sendo esse último não obrigatório.

Não é pedido número de conta bancária, senha ou cartão de crédito, se isso acontecer, a pessoa deve comunicar a polícia.

Na dúvida sobre o visitante ser um agente comunitário, o morador pode ligar para a Ouvidoria da Saúde no telefone 3472-8682.

A moradora Andrea Batista da Silva, 44 anos, do bairro Eliana, recebeu as agentes Catia Regina de Souza e Taciane Wolfart para a atualização. Segundo Andrea, as agentes foram muito rápidas e gentis. A conversa durou cerca de 3 minutos. As agentes também contaram que, infelizmente na sua rotina de trabalho, muitas pessoas estão em casa e não querem atendê-las, e que já viveram várias situações complicadas por causa de cachorros.

Territorialização

A territorialização tem como objetivo redesenhar o mapa inteligente das equipes de saúde, com base em nova dinâmica territorial que irá direcionar recursos e investimentos de saúde, bem como aprimorar o vínculo do cidadão com as unidades de saúde, fortalecendo a universalidade, integralidade e equidade nas ações de saúde.

A última territorialização de Guaratuba tem 12 anos, o que mostra a necessidade de atualização já que o município vivenciou diversas transformações e grande crescimento na última década.

A ação é tão importante que se transformou em meta para o primeiro ano do Plano Municipal de Saúde 2022-2025, sendo base para o planejamento de novos investimentos, bem como a contratação de novos profissionais com concurso público, em andamento, garantindo a evolução contínua das políticas de atenção primária no município.

Agentes comunitários de saúde de Guaratuba

Com informações e foto da Prefeitura de Guaratuba