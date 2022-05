Monitoramento de incêndios em Guaratuba vão continuar

A Secretaria do Meio Ambiente de Guaratuba e a Polícia Ambiental – Força Verde divulgam o balanço das ações contra queimadas realizadas nos dias 26, 27 e 28 em diversos bairros da cidade.

Durante a ação foram localizados diversos focos de incêndio no perímetro urbano, sendo lavrados 12 autos de infração onde os responsáveis foram identificados.

Foram apagados mais 8 focos de incêndio pela equipe sem a identificação do infrator, principalmente em esquinas, ruas remotas e locais próximos a matas. Um dos focos de incêndio foi verificado em restinga, um importante ecossistema. Foram feitas 30 orientações a respeito das queimadas no perímetro urbano.

Participaram das ações também as secretarias de Segurança Pública e de Obras. A prefeitura informou que as regiões com maiores índices de focos seguem monitoradas para evitar novas degradações ambientais. A gestão participativa é muito importante e as denúncias podem ser feitas pelo telefone/WhatsApp (41) 34728647.