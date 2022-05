Empresa alerta sobre movimentação de barcos na engorda de Matinhos

Terá início nesta quarta-feira (1º), em Matinhos, a movimentação intensa de embarcações de apoio à draga.

A informação é do Consórcio Sambaqui, responsável pelas obras de engorda da praia de Matinhos, e foi repercutida pela Prefeitura. A movimentação está de acordo com o plano de sinalização já autorizado pela Capitania dos Portos do Paraná, informa a empresa.

O Consórcio Sambaqui solicita que as embarcações não pertencentes à obra se atentem para o percurso entre o Morro do Boi com direção aos balneários de Matinhos. A medida visa manter a segurança da navegação e a salvaguarda da vida.

Devido ao início das operações de dragagem, esta movimentação acontecerá até a conclusão do engordamento da Praia de Matinhos, que está prevista para o final do mês de outubro.