Matinhos terá semana inteira de shows para comemorar 55 anos

O Município de Matinhos completa 55 anos no dia 12 de junho. Para celebrar o aniversário da cidade que é conhecida como Namoradinha do Paraná”, uma programação de eventos foi preparada para o período entre os dias 11 e 17. “Além da cerimônia oficial, diversas atrações gratuitas para toda a família marcam as comemorações”, informa a prefeitura.

Para as crianças, haverá parque de diversões e circo, que terá três apresentações diárias. Além disso, acontecerá o Festival das Fanfarras. Na meia-noite de 11 para 12 de junho, acontecerá o show pirotécnico, abrindo o dia do aniversário da cidade.

E ainda, uma semana inteira de shows. Entre as atrações, estão Carreiro & Capataz, Banda Facmol, Rosa de Saron, stand-up com Paulinho Mixaria, Os Monarcas, Felipe & Falcão, Fernando & Sorocaba e Raça Negra. Também haverá apresentação de cantores e bandas locais.