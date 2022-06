Os Casinos Ajudam as Economias Locais?

Imagem: Canva

A indústria dos casinos, tal como todas as outras indústrias, têm um impacto nas economias do país onde estão inseridas. Esse impacto pode ser positivo ou negativo. Será que os casinos ajudam a economia nacional?

Numa altura em que se perspetiva o retorno dos casinos físicos ao Brasil, relegados à clandestinidade desde 1946, é importante saber quais são as expetativas de contribuição para o crescimento económico do país.

Devido à atual lei restritiva, não são permitidos casinos sediados no Brasil e, como tal, por agora, os brasileiros podem jogar exclusivamente em casinos online licenciados pelas autoridades internacionais. É o caso da 888 Casino, considerado por vários especialistas o melhor casino online a nível mundial, que disponibiliza jogos como roleta online, slot machines, poker, blackjack, entre outros clássicos.

A regulação desta atividade, quer presencial quer online, ainda gera controvérsia e, portanto, neste artigo partimos à descoberta de qual a importância (ou não) que os casinos têm enquanto agentes económicos.

O Impacto dos Casinos na Economia

Imagem: Canva



Os principais meios através dos quais as atividades de casino influenciam a economia de um país encontram-se mencionados abaixo. Um ponto essencial a se observar aqui é que todos eles só são possíveis após a regulamentação dos casinos, offline e/ou online.

Impostos

Através da legalização dos casinos, estes são obrigados a pagar impostos ao Estado e, assim, a contribuírem para as contas nacionais.

Uma pequena parte desses impostos recolhidos são aplicados dentro do sector dos casinos, mas a maior parte desse valor entregue ao fisco traduz-se em dinheiro que pode ser aplicado noutras áreas.

O principal setor beneficiado é o do turismo, mas também existem investimentos nas mais diversas áreas da vida dos cidadãos, como na saúde, segurança, educação, transportes públicos, estradas, cultura, entre outros.

Turismo

Por norma, os casinos físicos estão situados em zonas com uma forte componente turística, como em cidades importantes ou destinos balneares, e atraem turistas durante todo o ano, principalmente pessoas de classe média-alta ou alta.

Ao conseguirem atrair especialmente os jogadores estrangeiros, os casinos fazem com que aumente o fluxo de visitantes no país, que necessitam, por exemplo, de passagens aéreas, estadia e alimentação.

Como consequência, existem outras áreas de atividade relacionadas com o turismo que são positivamente influenciadas pela presença de casinos, como é o caso das companhias aéreas, hotelaria, restauração, comércio, cultura, diversão noturna, lazer, entretenimento, entre outras que beneficiam do movimento turístico que circunda a zona onde os casinos estão localizados.

Emprego

Quanto mais casinos são abertos, quer online quer offline, mais postos de trabalho são criados, tanto através da criação de novas empresas quanto através do crescimento de empresas já existentes.

No contexto presencial, esta indústria promove desde logo empregos dentro dos próprios casinos: construtores civis, técnicos, dealers, seguranças, marketeers, contabilistas, etc. Fora dos casinos, também as áreas que mencionámos anteriormente beneficiam de novos postos de trabalho, como: hotelaria, divertimento noturno, restauração, comércio, etc.

No contexto virtual, gera empregos principalmente em: marketing digital, apoio ao cliente, programação, web design, copywriting e gestão de redes sociais.

Para ilustrar a relação entre os casinos e as economias locais, trouxemos dados de um caso de sucesso na legislação dos casinos, Portugal. Por lá, tanto os casinos físicos quanto os online são legais, desde que em operadores licenciados.

Nota: Iremos observar que contributo a regulação dos casinos tem dado a Portugal com base nos últimos dados publicados, referentes ao 3º trimestre de 2021: relatório dos casinos offline e relatório dos casinos online.

O Exemplo do Impacto dos Casinos em Portugal



Imagem: Canva

A indústria dos casinos em Portugal está regulamentada para os casinos físicos desde 1989 e para os casinos online desde 2015. Apenas operadores licenciados podem operar. Quem não tiver licença, vê as suas portas ou sites serem encerrados.

Em Portugal existem, a operar de forma legal, 12 casinos físicos e 15 casinos online e, juntos, arrecadaram cerca de 100 milhões de euros. Tem-se verificado um crescimento exponencial da vertente online e a estagnação e até decréscimo da presencial, o que levou a que a receita bruta vinda dos jogos online passasse recentemente a dos jogos offline.

A emissão de cada vez mais licenças para casinos online tem tornado esse mercado cada vez mais competitivo, originando com que as operadoras entreguem a melhor qualidade possível para conseguirem aumentar o número de registos e de fidelizações. Atualmente, mais de 5% da população portuguesa aposta online.

As slot machines são, de longe, o jogo mais popular nos casinos, quer offline quanto online, registando em ambos os casos mais de 75% das apostas.

Esta atividade paga elevados impostos ao Estado português. O imposto especial de jogo tem um peso de 10% a 20% nos cofres dos casinos físicos e nos casinos online de 25% (15% até 2020).

Portugal é reconhecido como um país com muito sol e à beira-mar plantado. Vive muito à base do turismo, principalmente de cidadãos europeus, e atrai milhões de pessoas a visitarem os seus encantos. É sem estranheza que mais de 75% dos impostos pagos pelos casinos portugueses sejam investidos nesta área.

Inevitavelmente, tudo isto gerou muito emprego no território português e, inclusive, fora dele, com portugueses a trabalhar remotamente em qualquer parte do mundo.

Conclusão

Imagem: Canva



Os Estados regulam os jogos de casinos tendo em vista todos os benefícios envolvidos.

A economia nacional obtém vantagens da regulamentação dos casinos principalmente através de três meios:

Impostos: o Estado tem interesse na tributação (combinado com combater ilegalidades como a fuga ao fisco, as fraudes e as lavagens de dinheiro) e posterior distribuição dessas receitas nos diversos setores da sociedade;

Turismo: os turistas que os casinos conseguem atrair para o território nacional irão despender de dinheiro dentro do país, quer nos casinos quer noutros estabelecimentos;

Emprego: a indústria dos jogos de casino tem um poder económico tão grande que é geradora de inúmeros postos de trabalho diretos e indiretos e ajuda o país no combate ao desemprego.

Neste artigo mencionámos apenas os benefícios económicos, mas existem também os sociais, por exemplo.

Observando todas as informações acima referidas, fica claro que a legalização dos casinos permite que estes contribuam positivamente para a economia dos países. Cada jogada num casino, quer seja terrestre ou online, corresponde a dinheiro que será utilizado para o bem-estar geral da sociedade.

Assim, saem beneficiados quer os jogadores, que ficam salvaguardados pela lei, quer os restantes cidadãos desse país, que vão beneficiar indiretamente desta atividade, principalmente através do crescimento de determinadas zonas e respetivas infraestruturas.