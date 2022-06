Os jogadores brasileiros que jogam na Europa e vão à Copa do Catar

Descubra quais são os principais nomes dentro da seleção brasileira que jogam na Europa e estarão presentes na Copa do Mundo de 2022.

A temporada de jogos na Europa está sendo bem movimentada, com a Champions sendo finalizada em maio e outros grandes campeonatos do velho continente também chegando ao seu fim, os olhos se voltam para a principal e maior competição do futebol: A Copa do Mundo.

O Brasil tem um papel importante não só na Copa do Mundo, mas também em todos os principais campeonatos da Europa, já que muitos dos jogadores mais importantes dos times europeus são brasileiros. O Brasil sempre foi uma boa fonte para ótimos jogadores, muitos deles foram a base para times considerados insuperáveis que foram montados na história do futebol.

Na última temporada não foi diferente, e a maioria dos jogadores convocados pela seleção brasileira para atuar na copa do mundo estão atuando em times europeus. Neste artigo, vamos listar os cinco principais atletas brasileiros do futebol que estão nestes times europeus e tentarão a grande chance de se tornarem hexacampeões pela seleção brasileira em 2022.

TOP 5 jogadores brasileiros que jogam na Europa e estarão na Copa do Catar

A lista de jogadores escolhidos por Tite, técnico oficial da seleção brasileira, foi divulgada há poucas semanas e apresenta uma série de jogadores que estão atuando na Europa. Selecionamos os principais para que você possa estar de olhos abertos durante os jogos da copa no Catar, confira:

Neymar Jr

A grande estrela do time do Brasil é Neymar Jr, o jogador do time mais popular do ano, o Paris Saint Germain ou PSG, infelizmente não teve uma temporada muito feliz, já que foram eliminados ainda nas oitavas de final da Champions pelo Real Madrid em um jogo impressionante onde o Real começou em desvantagem e conseguiu virar no final da partida.

Mas, Neymar conseguiu ajudar seu time bilionário a conquistar o campeonato francês e está pronto para ir para o que pode ser a sua última atuação em Copas do Mundo.

Alisson Becker

O grande goleiro do Liverpool se destacou de forma impressionante na Champions, na Copa da Inglaterra e também na Copa da Liga Inglesa. Infelizmente o título na Champions não veio, mas sim o segundo lugar, com uma atuação de alto nível do goleiro.

Alisson geralmente é titular no time de tite, e na Copa do Catar esta posição não deve mudar.

Thiago Silva

Um zagueiro já conhecido pelos torcedores brasileiros e titular absoluto na seleção, Thiago Silve é um dos melhores zagueiros do mundo atuando pelo Chelsea, time inglês de tradição. O jogador ajudou o Chelsea a conquistar todos os títulos possíveis para um time inglês na última temporada, incluindo o mundial de clubes.

Richarlisson

Outro grande nome da lista de convocação que já não é mais uma novidade, já que vem sendo chamado desde a Copa América é o Richarlisson. O jogador brasileiro atualmente está jogando pelo Everton, um dos times da primeira divisão inglesa que possui uma grande popularidade.

Na lista definitiva, o centroavante já está confirmado e poderá ajudar o Brasil a chegar ao seu sexto título absoluto em Copas do Mundo.

Vinícius Jr

O grande destaque entre todos os nomes desta lista é este, Vinícius Júnior, um jogador de apenas 21 anos que já se consagrou um atacante importante para a equipe do Real Madrid. Equipe espanhola que já foi considerada, várias vezes, a melhor equipe de futebol do mundo.

E nesta temporada, Vinícius Jr acaba de ajudar seus companheiros de clube a ganhar a taça da Champions, o campeonato mais importante da Europa, em uma campanha em que o Real não era cotado para passar nem pelas oitavas de final.

A promessa do futebol se mostrou um jogador de altíssimo nível e vai estar entre os convocados para a Copa do Catar para representar a seleção brasileira.

Concluindo

Vários jogadores de alto nível estarão atuando pela seleção e que foram peça-chave para os seus times europeus nesta temporada. O que podemos esperar, como sempre, são jogos com muita pressão e muita emoção como toda Copa do Mundo deve ser.

Sabemos como a temporada na Europa já foi impressionante, o que nos leva a crer que a Copa também seguirá o mesmo nível ou até maior, vamos aguardar novembro para saber.