Aniversário de Matinhos terá apresentações da Orquestra Sinfônica do Paraná

Como parte das comemorações pelo aniversário de 55 anos de Matinhos, a Orquestra Sinfônica do Paraná fará duas apresentações no dia 9 (quinta-feira).

Será na Paróquia São Pedro Apóstolo, na Praça Central. O espetáculo contará com o maestro convidado Alexandre Brasolim.

Às 15h30, será realizado o Concerto Pedagógico. A apresentação é voltada a jovens, crianças, estudantes e toda a população que dispuser deste horário para aprender um pouco mais sobre os instrumentos de uma orquestra e sua composição.

Às 19h30, acontecerá o Concerto Aberto. Nas duas apresentações, a entrada é gratuita.

Os concertos fazem parte do projeto Teatro Guaíra Para Todos. A organização é do Centro Cultural Teatro Guaíra, com o apoio do Governo do Estado, Secretaria Estadual da Comunicação Social e da Cultura, Superintendência Geral da Cultura, Palco Paraná e Prefeitura de Matinhos, por meio do Departamento de Cultura – que responde à Secretaria Municipal de Educação.