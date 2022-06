4 melhores câmeras para iniciantes

Conheça quais os modelos ideais para quem está começando na fotografia

Foto Divulgação

Para quem está dando os primeiros passos na fotografia, qual o equipamento ideal? Estamos falando de um ramo profissional extremamente versátil e que atende a públicos diversos, o que torna praticamente impossível ter uma resposta única para essa pergunta.

O fato é que a melhor câmera vai variar conforme a sua necessidade e o quanto você está disposto a investir. O setor oferece um portfólio enorme de modelos de câmeras com especificações diversas e que atendem a diferentes públicos, sejam fotógrafos amadores ou profissionais que trabalham em diferentes cenários, sejam eles abertos ou fechados como iluminação de led. Os preços também variam muito, passando até pelas mais simples que custam, em média R$ 500,00, chegando aos equipamentos de R$ 40 mil. Confira na sequência alguns perfis de câmera que estão disponíveis no mercado!

Câmeras DSLR

As câmeras DSLR (Digital Single-Lens Reflex) são aquelas que possuem um espelho que tem a função de mandar a imagem para o visor, o que aumenta a precisão do clique.

Para imagens de qualidade, as DSLR podem ser uma excelente opção para um profissional iniciante. Ela cai como uma luva para quem dispõe de recursos financeiros limitados, mas querem começar a atuar na área.

A câmera possui várias configurações personalizáveis como foco, distância e ISO, além de ter possibilidade de lentes intercambiáveis.

Por ser um equipamento robusto e com vários recursos, ele não é recomendado para pessoas que querem ter uma câmera para fazer cliques em viagens. Para isso, existem opções mais leves e com alto nível de qualidade.

Câmeras Mirrorless

As câmeras do tipo Mirrorless são modelos que não possuem o espelho central que é responsável por levar a imagem para o visor.

Dessa forma, o fotógrafo iniciante verá as fotos através de uma tela LCD ou por um visor elétrico nos casos das câmeras mais avançadas. Esse formato deixa a câmera mais leve e compacta em relação a DSLR.

Considerada uma câmera com atributos essenciais para os profissionais, também possuem a funcionalidade para troca de lentes e outros recursos manuais.

Atualmente, o mercado oferece uma amplitude de Mirrorless. Por exemplo, para fotografias de casamento, muitos profissionais optam pelos modelos mais compactos, justamente por serem mais leves e conseguirem manter o mesmo padrão da imagem.

Câmeras Instantâneas

Outro modelo extremamente compacto do mercado, mas que também não perde em qualidade é a câmera instantânea, com alguns modelos chegando a pesar 300g. Elas são modelos que precisam de filme fotográfico e a foto é impressa logo depois do clique.

Com o boom das câmeras digitais, elas chegaram a perder força no setor por determinado período. Porém, voltaram a ser procuradas, o que fomentou a sua produção.

Câmera de Ação

Esse é o modelo mais recente da lista e se tornou bastante popular nos últimos tempos, além de representar uma evolução no ramo da fotografia. Em função da alta demanda do mercado, atualmente é possível encontrar vários modelos, com especificações mais modernas e maior resistência a água, quedas e poeira. Elas podem ser encontradas de diferentes tamanhos, sendo que as preferidas são aquelas de menor tamanho, pois são fáceis de manusear e para transporte.