Como organizar o skincare e melhorar a pele?

Uma pele saudável, iluminada e com aparência mais jovem não depende apenas de fatores genéticos, ter uma rotina de cuidados pode fazer uma grande diferença a longo prazo

Foto Divulgação

Muitos fatores influenciam na saúde da pele, como mudança do tempo, má alimentação, entre outros. Organizar o skincare ameniza o impacto deles e pode ser feito através de um cronograma facial. A finalidade do cronograma é criar uma rotina para organizar o skincare, de acordo com cada tipo de pele, idade e necessidade.

Por onde começar a organizar o skincare?

Sem dúvidas, o primeiro passo é saber qual é o tipo da sua pele – seca, mista ou oleosa. Para começar a organizar o kit skincare é preciso separá-lo por fases, que podem ser:

Cuidados diários: manhã e noite

A limpeza da pele é o primeiro passo na rotina da manhã e noite, é importante para remover impurezas. A higienização deve ser feita com sabonetes específicos para seu rosto, após isso, use tônicos ou adstringentes para normalizar o PH e eliminar sujeiras que restaram.

O próximo é a hidratação, faça uso de cremes hidratantes, protetor solar, sérum, vitamina C, entre outros. Esse passo é feito pela manhã e à noite, com exceção do protetor solar que é aplicado somente durante o dia.

Cuidados semanais

A esfoliação ajuda a melhorar a saúde da pele, e deve ser feita periodicamente. Ela promove a retirada da camada superficial da pele, ajudando a homogeneizar sua aparência e aumentar a eficiência do hidratante.

Ele deve ser espalhado em movimentos circulares, sem muita força para não agredir a pele. Outro cuidado bastante usado também é a aplicação de máscaras, que trazem vários benefícios.

Como por exemplo, ação antienvelhecimento e detox ajudam a recuperar a vitalidade do rosto, aumentam a luminosidade e amenizam a aparência dos poros.

Cuidados mensais

Na hora de organizar o skincare, muitas pessoas aplicam máscaras e esfoliantes mensalmente, porém depende da sua necessidade. Outro tratamento bastante indicado para ser feito uma vez por mês é a limpeza de pele.

Este método é complexo e delicado, feito somente por profissionais, onde é feita a extração de cravos. Alguns usam para clarear manchas, reduzir rugas, eliminar cicatrizes, entre outros.

Seja sua pele seca, mista, ou oleosa, fazer um cronograma facial e organizar o skincare é essencial para ter uma pele saudável.