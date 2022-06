PM apreende 256 kg de cocaína em duas ações em Paranaguá

Em menos de dois dias, a Polícia Militar fez duas apreensões de drogas em Paranaguá. No total, mais de 256 kg de cocaína e 21 kg de crack, além de uma arma de fogo e munições, foram confiscados, resultando em grandes prejuízos ao crime organizado.

Jardim Jacarandá

A primeira ação aconteceu na tarde de terça-feira (31), no bairro Jardim Jacarandá. Exatamente às 12h20, após informações obtidas pelo setor de inteligência da PM de que em um imóvel na rua Adail Teixeira de Mello estava acontecendo tráfico de drogas, equipes se dirigiram até o local. Ao chegarem, se depararam com um indivíduo suspeito saindo da propriedade segurando um pacote branco e um aparelho celular em suas mãos.

Ao perceber que seria abordado, o rapaz correu para dentro da residência, mas acabou sendo detido. Durante averiguações pela casa,os policiais localizaram e apreenderam 30 kg de cocaína, que estavam distribuídos em 31 tabletes; 21 kg de crack; 3 balanças de precisão; cadernos com anotações do tráfico; facões; vários materiais utilizados para preparar e embalar as drogas, além de 1 espingarda calibre 12 e muitas munições de diversos calibres.

Suspeita-se que o imóvel era utilizado como depósito para o tráfico internacional de drogas. O detido foi encaminhado com todo o material apreendido para a 1ª Subdivisão Policial de Paranaguá (1º SDP), a fim de ser autuado por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo e munições.

Jardim Samambaia

No início da noite desta quarta-feira (1º), uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) patrulhava pela rua dos Flamboyants, no bairro Jardim Samabaia, quando passou por um imóvel que estava com o portão entreaberto, o que chamou a atenção dos policiais.

Durante as buscas no entorno do endereço, ninguém foi localizado. Contudo, ao passarem por uma janela, os policiais contam que visualizaram 6 bolsas pretas escondidas embaixo de uma mesa. Parte das mochilas estava coberta por um lençol.

Ao examinarem o conteúdo dos invólucros, os policiais localizaram e apreenderam mais de 225 kg de cocaína, separados em tabletes que estavam claramente acondicionados para o tráfico internacional de drogas.

Ninguém foi preso na ação. Todo o material foi embarcado no camburão da viatura e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Paranaguá.

Com informações e fotos do 9º BPM