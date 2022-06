Guaratuba anuncia concurso público com 910 vagas

Foto: Divulgação

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, assinou no último dia 26, o contrato com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) para a realização do concurso público para o preenchimento de 910 vagas – 752 vagas de início imediato e 158 vagas para cadastro reserva.

A notícia só foi divulgada pela Prefeitura hoje, sexta-feira (3). O contrato também foi assinado pelo coordenador geral de concursos e processos seletivos da universidade, professor Carlos Alberto Piacenti.

A Unioeste será responsável pela elaboração da prova do Concurso Público de Guaratuba. A divulgação do edital está prevista para o mês de julho, informou a Prefeitura.

“A estimativa do número de participantes, segundo o professor Carlos Alberto Piacenti, é de 10 mil a 12 mil candidatos, em razão do número de vagas, da boa remuneração e da crescente procura de emprego no sul do Brasil, por ser a região com melhor qualidade de vida do país”, informou a Prefeitura.

“Temos a expectativa de chamar as pessoas aprovadas ainda neste ano de 2022”, disse Roberto Justus.

“Nós temos esta pressa, pois a demanda do município é grande, principalmente nas escolas que nós estamos construindo. Além disso, estamos substituindo os serviços terceirizados pelo servidor público de carreira, isso precisa ser feito o quanto antes, pois irá impactar positivamente os recursos arrecadados para o Guaraprev”, disse. “Contaremos com um melhor atendimento em especialidades médicas que será um ganho importante para a saúde do município. E também haverá a guarda municipal de fiscalização com o intuito de implantar o Plano de Mobilidade Urbana”, completou o prefeito.

O último concurso público de Guaratuba foi realizado no ano de 2013 com validade de 2 anos e prorrogado por mais 2 anos.