Seis estudantes do Litoral farão intercâmbio na Nova Zelândia

Mary Kimberlly, de 15 anos, estudante do 1º ano do Magistério em Guaratuba foi homenageada pelo Núcleo Regional de Educação

Seis estudantes de escolas estaduais do Litoral do Paraná viajarão para a Nova Zelândia, onde vão morar em uma casa de família local e ficar um semestre estudando. Eles foram selecionados na segunda edição do programa de intercâmbio do Governo do Estado, “Ganhando o Mundo”.

Mary Kimberlly Pinheiro da Silva, do Colégio Estadual Gratulino de Freitas, em Guaratuba; Dayane Vitória França Cairquick, do Colégio Estadual Sertãozinho, em Matinhos; Gabriela Emilia Brusque Rita, do Colégio Estadual Professor Paulo Freire, em Pontal do Paraná; Kêmily Raphaela de Souza Aleixo, do Colégio Estadual Zilah dos S. Batista, em Paranaguá; Sarah Gabrielly Martins Ribeiro, do Centro Estadual de Educação Profissional Dr. Brasílio Machado, em Antonina; e Sofia Costa Simões, do Colégio Estadual Marcílio Dias, em Guaraqueçaba.

Ao todo, 100 alunos da rede pública estadual foram selecionados pelas notas registradas no ano de 2021. Eles partirão em julho deste ano para a Nova Zelândia, onde passarão um semestre letivo estudando em um colégio local; antes de embarcar, os selecionados pelo Programa farão um curso preparatório de inglês.

O programa Ganhando o Mundo, promovido pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, tem o propósito de oferecer aos estudantes a vivência em uma escola no exterior, hospedados com uma família local, praticando a língua inglesa, desenvolvendo a autonomia e ampliando os repertórios culturais e acadêmicos. Ao retornar ao Brasil, o aluno tem a missão de compartilhar com colegas e professores todo o aprendizado vivido.