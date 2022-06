Carretas sem freios usam áreas de escape nas BRs 277 e 376

Na manhã desta sexta-feira (3), uma carreta que descia o trecho da Serra do Mar pela BR-277 ficou sem freios e precisou utilizar a área de escape localizada no 36,8 km da rodovia, em Morretes.

O motorista seguia pela rodovia quando percebeu que o sistema de freios não estava respondendo quando decidiu utilizar o dispositivo. Após adentrar 40 metros na caixa, a carreta parou e o motorista não sofreu nenhum ferimento.

Na manhã de quinta-feira (2), o motorista de um caminhão carregado com 12 toneladas de areia percebeu uma pane no sistema de freios, e optou por utilizar a área de escape do km 667,3 da BR-376, em Guaratuba.

O condutor também saiu ileso.