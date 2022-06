Fotos: Mário José Natalino / Prefeitura de Guaratuba

NATURALMENTE BELA

Abençoada pelo padroeiro São Luís da França, Guaratuba é um lugar de rara beleza, localizada na região do Leste Paranaense. Cidade praiana de 36,6 mil habitantes, vive principalmente da agricultura, da pesca e do turismo. Maior produtor de banana do Estado, o município também se destaca pela pesca artesanal.

No entanto, são os 22 km de praia que mais atraem visitantes do Brasil e do interior, durante o verão. Em número, mais de 500 mil pessoas buscam conhecer e aproveitar a diversidade natural do município, que além de mar, tem serra, montanha, água doce, boa infraestrutura de atendimento e excelentes serviços para receber você.



O QUE FAZER



PRAIA

Cidade litorânea por excelência, Guaratuba tem mais de 20 km de praias. Belas paisagens compostas por águas limpas e areias claras formam o cenário perfeito para banhos, caminhadas e diversão.



PASSEIOS NA NATUREZA

A natureza foi generosa com a cidade. Os amantes de verde e ar puro têm inúmeras opções de passeios. Morros do Brejetuba e Cabaquara, Rio São João, Ilha do Casqueiro, Parque Municipal Lagoa do Parado e Área de Proteção Ambiental de Guaratuba (APA) são alguns dos atrativos naturais que merecem uma visita.



PROGRAMAS CULTURAIS

Arte, cultura e história também são contempladas no município. Seja para conhecer mais da história local ou apenas para apreciar belas obras da arquitetura, o Casarão do Porto, o Centro Histórico e a Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso são paradas obrigatórias.

Casarão do Porto

DICAS

FESTAS

O calendário de festas da cidade é movimentado: o ano começa com o tradicional carnaval de rua. De maio a dezembro, acontecem inúmeras comemorações em honra a santos, como a Festa do Divino Espírito Santo, em julho; a Festa de Nª. Sª. Dos Navegantes, em setembro, e a Festa de Nª. Sª. De Aparecida, em outubro.

FONTES

Espalhadas por Guaratuba estão várias fontes de águas cristalinas, algumas delas com propalado poder curativo. É o caso das fontes dos Leões, Carioca e da Fonte do Itororó, onde está a imagem de Nossa Senhora de Lurdes, que atrai a visita de muitos devotos durante todo o ano.



Fonte do Largo da Carioca

LUGARES MAIS VISITADOS

Baía de Guaratuba

Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso

Praias

Salto Parati

​​​​​​PASSEIOS

Praias

Principal atrativo turístico do município, as praias estendem-se por mais de 20 km de costa. Há águas para todos os gostos, das mais calmas às mais agitadas. O que não muda são as condições de balneabilidade, sempre próprias para banho.

Baía de Guaratuba

Com 48,57 quilômetros quadrados de área, a Baía de Guaratuba é um santuário de várias espécies de aves e animais. O local, onde deságuam 16 rios, é ideal para a prática de wakeboard, windsurf, mergulho e pesca. A bela paisagem natural convida a passeios de barco, balsas ou ferry-boat. Há marinas espalhadas ao longo da orla que prestam serviço de aluguel de barcos para a pesca de fundeio ou esportiva.

Salto Parati

Um dos pontos turísticos mais procurados por visitantes, o Salto Parati é uma ótima opção de mergulho em uma piscina natural de 2 metros de profundidade. A chegada ao local é uma aventura à parte, que inclui travessia de barco e trilha pela mata nativa. No trajeto, o visitante depara-se com várias espécies de pássaros, animais silvestres e a flora típica da Mata Atlântica. Sem falar nos sambaquis, montes de conchas, cascas de ostras e mariscos, depositados durante décadas por índios que habitaram o lugar. Para mais comodidade, agende a visita.

Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso

Localizada na praça central da cidade, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso é uma construção secular feita por escravos e tombada Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná. A arquitetura religiosa colonial alterna a simplicidade da fachada em alvenaria com ornamentos internos. A imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso esculpida em madeira policromada, a pia batismal entalhada em pedra bruta e o bebedouro de pedra incrustado na parede da sacristia conferem ainda mais beleza e requinte ao interior da construção. Segundo uma lenda, várias moedas de ouro foram colocadas nas paredes do templo.

Casarão do Porto

Tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, o Casarão do Porto é um dos últimos remanescentes do período colonial na cidade. No passado, era utilizado para comércio e moradia. Em 1994, foi recuperado e adaptado para restaurante. Trata-se de um belo exemplar da linhagem de sobrados coloniais espalhados pelo país.

COMO CHEGAR

É possível chegar a Guaratuba pela BR-376 e BR-277 (travessia por ferry-boat), ambas pedagiadas. A distância até Curitiba é de 120 km.

ONDE FICAR

A cidade oferece uma boa rede de hospedagem. Há hotéis e pousadas, desde as mais populares até as de alto padrão.

GASTRONOMIA

Os pratos mais pedidos por moradores e turistas são os típicos do litoral. Destacam-se os frutos do mar, como a cambira, feita à base de peixe defumado, a tainha recheada e as conceituadas ostras paranaenses, consideradas as melhores do mundo. O barreado, receita mais tradicional do Paraná, também é muito consumido.