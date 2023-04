Visite Guaratuba o ano todo

Foto: Mário José Natalino

Naturalmente bela

Abençoada pelo padroeiro São Luís da França, Guaratuba é um lugar de rara beleza, localizada no Litoral do Paraná. Cidade praiana de 42.801 habitantes (Censo 2022/ IBGE), tem entre as principais atividades o turismo, a agricultura e a pesca. Maior produtor de banana do Estado, o município também se destaca pelo pescado.

São os 22 km de praia que mais atraem visitantes durante parte do verão, em um quantidade tão expressiva que chega a aumentar a população em 10 vezes nos dias de pico. Mas a cidade tem uma grande diversidade de atrativos naturais: além de mar, tem rios, baía, serra, montanha – além de um boa infraestrutura de atendimento.

Aos 252 anos completados neste dia 29 de abril, a cidade tem grandes desafios. Entre eles atrair visitantes fora da temporada, desenvolver um turismo e outras atividades sustentáveis que gerem renda para a população o ano todo são os grandes desafio do município. Opções de lazer é que não faltam.



Campeonato de pesca na baía de Guaratuba | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O QUE FAZER



PRAIA

Cidade litorânea por excelência, Guaratuba tem mais de 20 km de praias. Belas paisagens compostas por águas limpas e areias claras formam o cenário perfeito para banhos, caminhadas e diversão.



PASSEIOS NA NATUREZA

A natureza foi generosa com a cidade. Os amantes de verde e ar puro têm inúmeras opções de passeios. Morros do Brejetuba e Cabaquara, Rio São João, Ilha do Casqueiro, Parque Municipal Lagoa do Parado e Área de Proteção Ambiental de Guaratuba (APA) são alguns dos atrativos naturais que merecem uma visita.



PROGRAMAS CULTURAIS

Arte, cultura e história também são contempladas no município. Seja para conhecer mais da história local ou apenas para apreciar belas obras da arquitetura, o Casarão do Porto, o Centro Histórico e a Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso são paradas obrigatórias.

DICAS

FESTAS

O calendário de festas da cidade é movimentado: o ano começa com o tradicional carnaval de rua. De maio a dezembro, acontecem inúmeras comemorações em honra a santos, como a Festa do Divino Espírito Santo, em julho; a Festa de Nª. Sª. Dos Navegantes, em setembro, e a Festa de Nª. Sª. De Aparecida, em outubro.

FONTES

Espalhadas por Guaratuba estão várias fontes de águas cristalinas, algumas delas com propalado poder curativo. É o caso das fontes dos Leões, Carioca e da Fonte do Itororó, onde está a imagem de Nossa Senhora de Lurdes, que atrai a visita de muitos devotos durante todo o ano.



Fonte do Largo da Carioca | foto: Mário Natalino

LUGARES MAIS VISITADOS

Praias

Principal atrativo turístico do município, as praias estendem-se por 22 km de costa. Há águas para todos os gostos, das mais calmas às mais agitadas. O que não muda são as condições de balneabilidade, sempre próprias para banho.

Baía de Guaratuba

Com 48,57 quilômetros quadrados de área, a Baía de Guaratuba é um santuário de várias espécies de aves e animais. O local, onde deságuam 16 rios, é ideal para a prática de wakeboard, windsurf, mergulho e pesca. A bela paisagem natural convida a passeios de barco, balsas ou ferry-boat. Há marinas espalhadas ao longo da orla que prestam serviço de aluguel de barcos para a pesca de fundeio ou esportiva.

Salto Parati

Um dos pontos turísticos mais procurados por visitantes, o Salto Parati é uma ótima opção de mergulho em uma piscina natural de 2 metros de profundidade. A chegada ao local é uma aventura à parte, que inclui travessia de barco e trilha pela mata nativa. No trajeto, o visitante depara-se com várias espécies de pássaros, animais silvestres e a flora típica da Mata Atlântica. Sem falar nos sambaquis, montes de conchas, cascas de ostras e mariscos, depositados durante décadas por índios que habitaram o lugar. Para mais comodidade, agende a visita.

Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso

Localizada na praça Coronel Alexandre Mafra, a Praça Central, a Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso é uma construção secular feita por escravos e tombada Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná. A arquitetura religiosa colonial alterna a simplicidade da fachada em alvenaria com ornamentos internos. A imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso esculpida em madeira policromada, a pia batismal entalhada em pedra bruta e o bebedouro de pedra incrustado na parede da sacristia conferem ainda mais beleza e requinte ao interior da construção. Segundo uma lenda, várias moedas de ouro foram colocadas nas paredes do templo.

Casarão do Porto

Tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, o Casarão do Porto é um dos últimos remanescentes do período colonial na cidade. No passado, era utilizado para comércio e moradia. Em 1994, foi recuperado e adaptado para restaurante. Trata-se de um belo exemplar da linhagem de sobrados coloniais espalhados pelo país.

COMO CHEGAR

É possível chegar a Guaratuba pela BR-376 e BR-277 (travessia por ferry-boat), ambas pedagiadas. A distância até Curitiba é de 120 km.

ONDE FICAR

A cidade oferece uma boa rede de hospedagem. Há hotéis e pousadas, desde as mais populares até as de alto padrão.

GASTRONOMIA

Os pratos mais pedidos por moradores e turistas são os típicos do litoral. Destacam-se os frutos do mar, como a cambira, feita à base de peixe defumado, a tainha recheada e as conceituadas ostras paranaenses, consideradas as melhores do mundo. O barreado, receita mais tradicional do Paraná, também é muito consumido.

Um pouco de sua história

Com o restabelecimento da capitania de São Paulo em 1765, a coroa portuguesa nomeou D. Luis Antônio de Souza Botelho Mourão, Morgado de Mateus para governá-la. Em julho daquele mesmo ano, seguindo instruções expressas do marquês de Pombal, tratou de estabelecer novas povoações em regiões do litoral e do sertão. Em 1767, o tenente-coronel Afonso Botelho Sampaio e Souza, primo de D. Luis, seu ajudante de ordens, foi mandado à vila de Paranaguá, com dois encargos: Construir uma fortaleza na Ilha do Mel e povoar o local conhecido como “Enseada Guaratuba”, na faixa litorânea entre Paranaguá e a Vila de São Francisco.

Duzentos casais foram selecionados para colonizar o local dando-lhes o governo português as ferramentas necessárias e demarcando-lhes as terras, de acordo com as necessidades de cada um. Quatro anos depois, no dia 29 de abril de 1771, o pequeno povoado foi elevado a categoria de vila com o ato de fundação da Vila de São Luiz da Marinha de Guaratuba, e a celebração da Santa Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso oficiada pelo pároco Bento Gonçalves Cordeiro, auxiliado pelos freis João Santana Flores e Francisco Borges. Nesta mesma data este povoado foi elevado à categoria de Vila, com a denominação de Vila São Luíz de Guaratuba da Marinha.

Guaratuba na língua tupy quer dizer “muitos Guarás”, pássaros da família Eudocimus ruber de coloração vermelho vivo. Esta ave retornou ao município depois de desaparecer por várias décadas.

Fontes: Secretaria de Estado do Turismo / Prefeitura de Guaratuba | fotos: Mário Natalino