1º Morretes Blues Festival terá shows gratuitos no feriado de Corpus Christi

Nos dias 18 e 19 de junho acontece a primeira edição do Morretes Blues Festival. O evento é gratuito e promete agitar o público no feriadão prolongado de Corpus Christi, ocupando diversos pontos do centro histórico da cidade.

O festival vai reunir os principais músicos da cena paranaense, além de oferecer gastronomia diversa e atividades para toda a família, movimentando a economia local e levando uma nova opção de entretenimento para moradores da região e turistas.

Durante os dois dias do Morretes Blues Festival, o público poderá acompanhar gratuitamente mais de 20 shows, comandados por 12 atrações: Anne Glober, Tony Caster, The Black Mouth Dogs, Guicah Project, Pão de Hambúrguer, Ricardo Maranhão Power Trio, Rail Road Blues, Gui Tosin, Lonesome (Ivan Halfon), Mamba Blues, Burger Brothers e Carine Luup.

“Morretes é uma cidade que respira arte e a gastronomia. O Morretes Blues Festival surge com o objetivo de ser o maior festival multicultural do litoral paranaense. Um final de semana focado em entretenimento de altíssima qualidade, com muito blues e gastronomia de excelência. Tudo isso aos pés da Serra do Mar, em uma região paradisíaca. Temos certeza de que estamos criando um evento que terá vida longa”, comenta Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento e um dos idealizadores do Morretes Blues Festival.

Gastronomia e muito mais

Além de muita música de qualidade, o evento contará com dezenas de opções de chopes artesanais, drinks especiais e muita gastronomia. Serão diversas operações gastronômicas temporárias, que irão se unir aos bares e restaurantes tradicionais da cidade para oferecer preparos saborosos e cheios de personalidade ao público.

Outro destaque do evento será o trajeto até a cidade de Morretes. Em parceria com a Serra Verde Expresse, a organização do Morretes Blues Festival vai incentivar passeios de trem pela Serra do Mar paranaense.

“Estamos preparando um grande evento para pessoas que queiram passar o final de semana curtindo uma programação realmente inesquecível. Além do cuidado com a escolha dos artistas que irão tocar durante o festival, estamos selecionando com muito carinho os artistas da gastronomia que irão potencializar a experiência do Morretes Blues Festival”, completa José Araújo Netto, fundador da rede Porks – Porco & Chope e um dos idealizadores do Curitiba Blues Festival.